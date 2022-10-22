Малашенко счёл слова о готовности дивизии ВС США войти на Украину "бравадой"

101-я воздушно-десантная дивизия ВС США не войдёт на территорию Украины, заявление её командира стоит считать лишь бравадой, уверен военный аналитик Алексей Малашенко.

"Этого не будет, это такая военно-пропагандистская болтовня. Ну, хочется поговорить командиру дивизии. Ну кто такой командир дивизии? Ну, выпил он лишнего виски или его подбили журналисты, ну он и сказал. Это можно очень красиво использовать где-то, но это не более чем фигура речи. Так что я бы не делал из этого никаких далёких выводов", — заявил эксперт РИА Новости.

НАТО не имело и не имеет планов вмешиваться в украинский конфликт, считает Малашенко. Помощь вооружением — это другое дело, но Альянсу прямое ввязывание в СВО просто не нужно, говорит аналитик.

"Это смешно и принимать это всерьёз нельзя. Этого не будет, это я вам обещаю", — заверил он.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что 101-я дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" размещена в Румынии с целью участия в военных учениях. Командир заявил о готовности войти на территорию Незалежной в случае необходимости.