CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины

Впервые со времён Второй мировой войны Пентагон перебросил в Европу элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию армии США "Кричащие орлы".

Если ранее Соединённые Штаты снабжали киевский режим вооружением и разведывательными данными, то сейчас к прямому боестолкновению с российской армией готовится одно из лучших подразделений легкой пехоты США. В НАТО всерьез опасаются, что Россия решит отрезать Украину от моря, а потому возникнет угроза территориальной целостности Румынии, входящей в Североатлантический альянс.

"Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО", — заявил бригадный генерал Джон Любас корреспондентам CBS News.

Он отметил, что на тренировочном полигоне ежедневного воссоздаются бои, которые ВСУ ведут против российских войск всего в нескольких сотнях километров.

Командующий дивизией уточнил, что в Румынию было переброшено почти пять тысяч американских солдат, "готовых к бою сегодня вечером".