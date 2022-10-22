Впервые со времён Второй мировой войны Пентагон перебросил в Европу элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию армии США "Кричащие орлы".
Если ранее Соединённые Штаты снабжали киевский режим вооружением и разведывательными данными, то сейчас к прямому боестолкновению с российской армией готовится одно из лучших подразделений легкой пехоты США. В НАТО всерьез опасаются, что Россия решит отрезать Украину от моря, а потому возникнет угроза территориальной целостности Румынии, входящей в Североатлантический альянс.
"Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО", — заявил бригадный генерал Джон Любас корреспондентам CBS News.
Он отметил, что на тренировочном полигоне ежедневного воссоздаются бои, которые ВСУ ведут против российских войск всего в нескольких сотнях километров.
Командующий дивизией уточнил, что в Румынию было переброшено почти пять тысяч американских солдат, "готовых к бою сегодня вечером".
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