Костюков сообщил о серьёзных повреждениях электроподстанции в Запорожском

Украинские боевики не останавливаются в обстрелах гражданских объектов РФ. После ударов по электроподстанции в селе Запорожское ЛНР под Старобельском стало известно, что часть оборудования сооружения не подлежит восстановлению. Об этом проинформировал журналистов РИА Новости главный инженер Счастьенского РЭС Андрей Костюков.

Он отметил, что от работы подстанции зависят тепло - и электроснабжение нескольких районов Луганской Народной Республики.

Для обстрела противник применил ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара ВСУ лишили электроснабжения 10 тысяч абонентов.