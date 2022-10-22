Украинские боевики не останавливаются в обстрелах гражданских объектов РФ. После ударов по электроподстанции в селе Запорожское ЛНР под Старобельском стало известно, что часть оборудования сооружения не подлежит восстановлению. Об этом проинформировал журналистов РИА Новости главный инженер Счастьенского РЭС Андрей Костюков.
Он отметил, что от работы подстанции зависят тепло - и электроснабжение нескольких районов Луганской Народной Республики.
Для обстрела противник применил ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара ВСУ лишили электроснабжения 10 тысяч абонентов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.