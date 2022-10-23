Евсеев: частичная мобилизация в РФ поставит Украину в тяжёлое положение

Украина попадёт в тяжёлое положение из-за частичной мобилизации в России, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, подготовка российских бойцов и слаживание проходит близко к линии фронта.

При этом военный эксперт подчеркнул, что никто мобилизованными россиянами на фронте "дыры не затыкает".

"Если они попадают на линию фронта, речь идёт о восполнении потерь, которые есть в передовых частях. Ещё может идти речь о дополнительном мобразвертывании. Мы же до сих пор воюем по штатам мирного времени", — пояснил Евсеев "Украине.ру".

Эксперт уточнил, что ресурсы ВСУ сейчас брошены на Харьковское и Херсонское направление, поэтому новоприбывшие в тыл россияне серьёзно осложнят Киеву задачи.