Украина попадёт в тяжёлое положение из-за частичной мобилизации в России, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, подготовка российских бойцов и слаживание проходит близко к линии фронта.
При этом военный эксперт подчеркнул, что никто мобилизованными россиянами на фронте "дыры не затыкает".
"Если они попадают на линию фронта, речь идёт о восполнении потерь, которые есть в передовых частях. Ещё может идти речь о дополнительном мобразвертывании. Мы же до сих пор воюем по штатам мирного времени", — пояснил Евсеев "Украине.ру".
Эксперт уточнил, что ресурсы ВСУ сейчас брошены на Харьковское и Херсонское направление, поэтому новоприбывшие в тыл россияне серьёзно осложнят Киеву задачи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.