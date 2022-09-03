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Евсеев: потеря юга Украины лишит Киев поддержки НАТО — отрезать от Чёрного моря

Силовые структуры

Если Украина потеряет юг страны, Североатлантическому альянсу не будет смысла поддерживать киевский режим, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он подчеркнул, что Незалежную нужно отрезать от Чёрного моря как можно быстрее.

Евсеев: потеря юга Украины лишит Киев поддержки НАТО — отрезать от Чёрного моря

Евсеев подчеркнул, что выход в акваторию очень важен для ряда стран:

  • США,
  • Великобритании,
  • Турции.

"Нам нужно отрезать Киев от Чёрного моря. Для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Чёрному морю является чрезвычайно важным. Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украиной со стороны США", — пояснил эксперт "Украине.ру".

По мнению эксперта, безусловно, освобождение Донбасса — важная задача, но чтобы "переиграть" Запад, необходимо демилитаризировать Николаев, а для этого обязательно нужно дойти до Южного Буга и форсировать его.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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