В выходные на Украине продолжились удары российских ракет и дронов-камикадзе.
Ночью сирены воздушной тревоги работали в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Харькове. Накануне сообщалось о запуске дронов "Герань-2" с территории Крыма.
Удары ракет и БПЛА подтвердили и в очередной сводке Генштаба ВСУ.
По данным "Военного обозрения", суббота 22 октября превзошла 10 октября по количеству ударов по энергообъектам Украины. Взрывы зафиксированы в Волынской, Кировоградской и Одесской областях.
"Последними ударами почти выведена из строя вся железнодорожная инфраструктура на Донбасском и Херсонском направлениях", — сообщает источник.
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