Вучич: переброска дивизии США в Румынию приближает резкое обострение ситуации

Президент Сербии Александр Вучич высказался о размещении в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы".

Политик заявил, что это приближает резкое обострение ситуации на Украине, которое можно назвать "идеальным штормом".

Ранее появилась информация о переброске в Европу элитных американских десантников, которые якобы готовятся к переходу украинской границы и вступлению в прямое боевое столкновение с армией России.

Писатель Захар Прилепин отметил, что США восемь месяцев не хотели пересекать границу Украины, а тут вдруг захотели. Возможно, американцы "что-то знают", предположил он.