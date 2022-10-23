Президент Сербии Александр Вучич высказался о размещении в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы".
Политик заявил, что это приближает резкое обострение ситуации на Украине, которое можно назвать "идеальным штормом".
Ранее появилась информация о переброске в Европу элитных американских десантников, которые якобы готовятся к переходу украинской границы и вступлению в прямое боевое столкновение с армией России.
Писатель Захар Прилепин отметил, что США восемь месяцев не хотели пересекать границу Украины, а тут вдруг захотели. Возможно, американцы "что-то знают", предположил он.
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Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.