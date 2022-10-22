Прилепин о готовности "Кричащих орлов" зайти на Украину: США что-то знают

Американские военные восемь месяцев не хотели пересекать границу Украины, а тут вдруг захотели. Они что-то знают? Такой вопрос задал в своём Telegram-канале политик и писатель Захар Прилепин.

Он прокомментировал информацию о переброске в Европу элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США "Кричащие орлы", которая якобы готовится перейти границу с Украиной и вступить в прямое столкновение с армией России.

Это действительно огорчительно, заметил Прилепин. Но он также напомнил всем, кто этому факту огорчается заранее, послужной список "Кричащих орлов".

"Это Вьетнам. Они воевали там. Это Афганистан. И там воевали. Всех победили, орлы?" — спросил политик.

Добавим, ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что армия США может принять участие в конфликте на Украине, но не как сила НАТО.