Американские военные восемь месяцев не хотели пересекать границу Украины, а тут вдруг захотели. Они что-то знают? Такой вопрос задал в своём Telegram-канале политик и писатель Захар Прилепин.
Он прокомментировал информацию о переброске в Европу элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США "Кричащие орлы", которая якобы готовится перейти границу с Украиной и вступить в прямое столкновение с армией России.
Это действительно огорчительно, заметил Прилепин. Но он также напомнил всем, кто этому факту огорчается заранее, послужной список "Кричащих орлов".
"Это Вьетнам. Они воевали там. Это Афганистан. И там воевали. Всех победили, орлы?" — спросил политик.
Добавим, ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что армия США может принять участие в конфликте на Украине, но не как сила НАТО.
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