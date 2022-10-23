Россия постоянно проводит обмен военнопленными с Украиной. Однако, несмотря на эти обмены, количество захваченных националистов постоянно растёт.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
Он отметил, что атаки бандеровцев и штурмы российских войск заканчиваются одинаково: армия РФ захватывает всё новых и новых военнопленных. По информации военкора, на данный момент украинских пленных в России около 8 тысяч боевиков.
"Теперь их дело хорошенько вспоминать все детали службы: спрашивать будут долго и подробно, разные люди и службы", — подчеркнул журналист.
Неонацисты на металлургическом заводе "Азовсталь" держали в заложниках мирное население, чтобы прикрыться ими от авиационных ударов, часто расстреливали их, сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на украинских пленных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.