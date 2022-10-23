Сладков: примерное число военнопленных украинцев — около 8 тысяч

Россия постоянно проводит обмен военнопленными с Украиной. Однако, несмотря на эти обмены, количество захваченных националистов постоянно растёт.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что атаки бандеровцев и штурмы российских войск заканчиваются одинаково: армия РФ захватывает всё новых и новых военнопленных. По информации военкора, на данный момент украинских пленных в России около 8 тысяч боевиков.

"Теперь их дело хорошенько вспоминать все детали службы: спрашивать будут долго и подробно, разные люди и службы", — подчеркнул журналист.

Неонацисты на металлургическом заводе "Азовсталь" держали в заложниках мирное население, чтобы прикрыться ими от авиационных ударов, часто расстреливали их, сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на украинских пленных.