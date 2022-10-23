Появилось видео с эвакуацией раненого Семёна Пегова

Появились первые кадры эвакуации раненого военного кореспондента Семёна Пегова.

Видео и фото предоставил Telegram-канал его проекта — Wargonzo.

Несмотря на ранение, журналист бодр, спокойным голосом рассказывает о произошедшем. Он пообещал, что всю информацию расскажет после полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что под Донецком военкор подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". Жизни Пегова ничего не угрожает — он уже прооперирован.

По информации от врачей, Пегов получил рваную рану стопы.

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