Появились первые кадры эвакуации раненого военного кореспондента Семёна Пегова.
Видео и фото предоставил Telegram-канал его проекта — Wargonzo.
Несмотря на ранение, журналист бодр, спокойным голосом рассказывает о произошедшем. Он пообещал, что всю информацию расскажет после полного выздоровления.
Ранее сообщалось, что под Донецком военкор подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". Жизни Пегова ничего не угрожает — он уже прооперирован.
По информации от врачей, Пегов получил рваную рану стопы.
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