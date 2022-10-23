Ранее сообщалось, что под Донецком получил ранение военный корреспондент Семён Пегов.
Обозреватель Борис Рожин у себя в аккаунте мессенджера написал, что военкора доставили в госпиталь. Пегов получил ранение стопы.
"Жить будет. Судя по всему подорвался на противопехотной мине (пишут, что "лепесток")", — отметил Рожин.
Также военкоры пишут, что у Пегова открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.
Журналист на данный момент находится в больнице Донецка. Его жизни ничего не угрожает.
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