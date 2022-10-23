ВСУ снимают американские гаубицы M777 с Купянского направления из-за дефектов

Украинские войска отводят американские гаубицы М777 от Кременной в район населённого пункта Ставки на Купянском направлении. Орудие США не может противостоять российской артиллерии. Об этом заявили корреспонденты Telegram-канала "Военная хроника".

По их словам, около 50 процентов гаубиц нуждаются в ремонте из-за многочисленных повреждений. С аналогичными проблемами украинские войска столкнулись и на Криворожском направлении.

"Снижение точности орудий М777 привело к увеличению расхода боекомплекта в пять раз: вместо 10 — 15 выстрелов на цель украинские военные тратят не менее 50", — заявили военкоры.

Не исключено, что командование ВСУ может запросить вместо американских M777 гаубицы М1981 производства Решицкого завода в Румынии.