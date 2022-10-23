Мирному населению Херсонской области продолжают приходить сообщения с угрозами от украинцев.
Об этом информирует Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Жители Херсона! Очень скоро мы устроим такой ад, что вам и не снился. Гарантируем: от Херсона не останется ни одного целого дома или сарая", — цитирует националистов ведущий "Первого" канала.
Он отметил, что при этом украинские неонацисты сперва присылают голосовое сообщение, а потом тут же дублируют его письменным сообщением.
Также украинцы напоминают гражданам о незавидной судьбе населённых пунктов Харьковской области, откуда не так давно вышли военные российской армии. Напомним, ВСУ там проводили карательные рейды.
Тем временем, в херсонский Речпорт сегодня, 23 октября, привезли маломобильных и старых людей, всех посадили на паром — эвакуация прошла организованно.
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