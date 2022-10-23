В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщило РИА Новости. Также информагентство сообщает, что погиб один человек.
Позже пришла информация, что в результате террористического акта в Херсоне три человека получили ранения. Это подтвердило и Министерство здравоохранения региона.
Власти области из-за угрозы обстрелов и терактов уже призвали жителей покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.
Также было установлено, что самодельное взрывное устройство находилось около уличного столба на Черноморской улице.
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