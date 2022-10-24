Океанолог: боевые дельфины могут охранять вход в бухту Севастополя

Для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов могут привлекаться боевые дельфины. Об этом заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

Эксперт рассказал в беседе с РИА Новости, что боевые дельфины занимаются противодиверсионной работой, и могут, кроме выполнения прочих задач, охранять вход в Севастопольскую бухту.

Учёный отметил, что для поиска диверсантов дельфины задействуются давно, и ничего особенного в этом нет. Подобные работы проводились как в Советском Союзе, так и в США в конце 60-х годов.

В СССР главный центр появился в Севастопольской бухте на Чёрном море. При этом одних дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов, других — к поиску подводных мин, объяснил океанолог.

Ранее американский журналист заявил, что РФ может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море.