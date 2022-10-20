Для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море Россия может использовать боевых дельфинов. Об этом пишет обозреватель 19Fortyfive, ссылаясь на данные Военно-морского института США.
По словам автора статьи, специально обученные морские животные с успехом используются для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.
Задача не пропустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная, она требует постоянной бдительности или наличия современных военных технологий, отметил журналист.
"Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?" — заключил он.
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