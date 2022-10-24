Евсеев: если Белоруссия подключится к спецоперации, то у ВСУ не останется шансов

Если Киев решится на провокацию на белорусском направлении, совместный ответ Минска и Москвы сокрушит Украину, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, украинская армия не сможет оказать достойного сопротивления объединённым российско-белорусским силам.

В приграничных с Белоруссией районах Украины, напомнил эксперт, находится около 15 тысяч боевиков ВСУ. Даже если считать с тыловыми резервами, в Сумской, Черниговской и Ровенской областях Киев сможет собрать не больше 30 тысяч солдат.

"А в Белоруссии только сухопутные войска составляют 47 тысяч. Российские войска там тоже наращиваются", — заявил Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Всё, что останется националистам — взрывать мосты и минировать дороги, но и это сможет лишь задержать продвижение союзных армий.

Накануне появилась информация, что Украина попытается захватить Запорожскую АЭС отрядом иностранных наёмников.