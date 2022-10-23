ВО: Украина готовит захват Запорожской АЭС отрядом иностранных наёмников

Несколько попыток высадки украинского десанта в районе Энергодара были отбиты, но Киев продолжает строить планы по захвату Запорожской АЭС.

Сейчас Генштаб ВСУ разработал новый план по атаке на атомную энергостанцию, сообщает издание "Военное обозрение" со ссылкой на собственные источники.

Накануне российская разведка обнаружила группу спецназа ВСУ, которая пыталась форсировать Каховское водохранилище. Подразделение боевиков в количестве 250 человек было ликвидировано практически полностью, что отбило желание у националистов вновь атаковать АЭС.

"Зато необычное желание поучаствовать в очередной авантюре проявили иностранные наемники", — удалось узнать авторам материала.

Сообщается, что новый отряд собрали из американских и британских морских пехотинцев, завербованных в качестве наемников.

Ранее советник главы ЛНР рассказала, что украинские подразделения часто добивают раненых пленных для экономии медикаментов.