ISW: попытки контрнаступления ВСУ под Херсоном и Сватово полностью провалились

Американский Институт изучения войны опубликовал очередную сводку о ходе спецоперации на Украине. По словам аналитиков, все попытки контрнаступления ВСУ полностью провалились.

Украинская армия пыталась наступать на северо-западе Херсонской области, а также в районе Кременной и Сватово. Эти атаки были успешно отбиты союзниками, а ВСУ понесли внушительные потери.

Эксперты из США сообщают, что в настоящее время ведутся боевые действия в районах Северска, Соледара, Артёмовска, Авдеевки и Марьинки.

Также в докладе отмечается, что ВКС РФ продолжают наносить массированные удары беспилотниками по объектам инфраструктуры в Запорожье, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее российские источники опубликовали информацию, что группировка кораблей Черноморского флота была усилена двумя подводными ракетоносцами.