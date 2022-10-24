Американский Институт изучения войны опубликовал очередную сводку о ходе спецоперации на Украине. По словам аналитиков, все попытки контрнаступления ВСУ полностью провалились.
Украинская армия пыталась наступать на северо-западе Херсонской области, а также в районе Кременной и Сватово. Эти атаки были успешно отбиты союзниками, а ВСУ понесли внушительные потери.
Эксперты из США сообщают, что в настоящее время ведутся боевые действия в районах Северска, Соледара, Артёмовска, Авдеевки и Марьинки.
Также в докладе отмечается, что ВКС РФ продолжают наносить массированные удары беспилотниками по объектам инфраструктуры в Запорожье, Николаевской и Днепропетровской областях.
Ранее российские источники опубликовали информацию, что группировка кораблей Черноморского флота была усилена двумя подводными ракетоносцами.
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