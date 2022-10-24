Возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружение для нужд США ограничивают поставки оружия на Украину. Об этом рассказал бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединённого комитета начальников штабов США Уэсли Холлман в беседе с РИА Новости.
Аналитик заявил, что разговаривал с людьми из компании, производящей амуницию, запасы которой истощаются сейчас из-за поставок на Украину. И там объяснили, что на усиление производственной линии потребуется порядка двух лет.
По оценкам Холлмана, пакеты военной помощи Киеву на общую сумму в 17,6 миллиарда долларов, выделенные Джо Байденом, определённо ограничивают собственные запасы страны и её боеготовность. А также истощают запасы союзников, оказавших поддержку: британцев, поляков и немцев.
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