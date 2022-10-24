Экстренные службы: три ракеты ВСУ попали в Каховскую ГЭС в Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку Херсонской области с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в общей сложности украинские военные выпустили по городу 19 ракет.

При этом три из них попали в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

Атака со стороны украинских войск началась в 11:20. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее заведующий лабораторией Института водных исследований РАН Михаил Болгов заявил в интервью Pravda.Ru, что в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС начнётся техническое наводнение, которое приведёт к уничтожению всех объектов, расположенных в зоне ЧП. По его словам, авария на гидроэлектростанции также вызовет экологические проблемы.