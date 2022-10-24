Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку Херсонской области с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в общей сложности украинские военные выпустили по городу 19 ракет.
При этом три из них попали в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).
Атака со стороны украинских войск началась в 11:20. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее заведующий лабораторией Института водных исследований РАН Михаил Болгов заявил в интервью Pravda.Ru, что в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС начнётся техническое наводнение, которое приведёт к уничтожению всех объектов, расположенных в зоне ЧП. По его словам, авария на гидроэлектростанции также вызовет экологические проблемы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.