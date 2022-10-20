Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушат дамбу Каховской ГЭС, произойдёт техническое наводнение, которое спровоцирует большие повреждения. Об этом заявил заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов, оценивая в интервью Pravda.Ru последствия гипотетической катастрофы на гидроэлектростанции.
По его словам, ЧП на Каховской ГЭС может привести к экологическим проблемам, ведь размытый грунт, различные отложения и загрязнения отправятся в Чёрное море.
"Все объекты, которые попадут в зону затопления при разрушении, скорее всего, будут смыты и уничтожены. При разрушении дамбы возникнет волна прорыва, то есть техногенное наводнение. Его негативный эффект на сооружения, находящиеся в опасной зоне, существенно выше, чем при обычном весеннем половодье. Убытки ожидаются большие", — сказал эксперт.
При этом Болгов добавил, что конкретные прогнозы следует давать в зависимости от сценария разрушения. Он подчеркнул: пока не до конца ясно, что именно может произойти на гидроэлектростанции в результате удара.
Ранее врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при подрыве украинскими войсками Каховской ГЭС вода в Херсоне поднимется на метр.
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