Болгов: все объекты в зоне разрушения дамбы Каховской ГЭС могут быть уничтожены

Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушат дамбу Каховской ГЭС, произойдёт техническое наводнение, которое спровоцирует большие повреждения. Об этом заявил заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов, оценивая в интервью Pravda.Ru последствия гипотетической катастрофы на гидроэлектростанции.

По его словам, ЧП на Каховской ГЭС может привести к экологическим проблемам, ведь размытый грунт, различные отложения и загрязнения отправятся в Чёрное море.

"Все объекты, которые попадут в зону затопления при разрушении, скорее всего, будут смыты и уничтожены. При разрушении дамбы возникнет волна прорыва, то есть техногенное наводнение. Его негативный эффект на сооружения, находящиеся в опасной зоне, существенно выше, чем при обычном весеннем половодье. Убытки ожидаются большие", — сказал эксперт.

При этом Болгов добавил, что конкретные прогнозы следует давать в зависимости от сценария разрушения. Он подчеркнул: пока не до конца ясно, что именно может произойти на гидроэлектростанции в результате удара.

Ранее врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при подрыве украинскими войсками Каховской ГЭС вода в Херсоне поднимется на метр.