Российская армия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Силы воздушно-десантных войск ликвидировали колонну украинских боевиков, наступающих на Херсон.
"С помощью БПЛА десантники обнаружили передвижение силы противника", — говорится в сообщении.
В результате артиллерийского удара были уничтожены порядка десяти танков и иных бронированных машин противника.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что Вооружённые силы Украины предприняли несколько довольно серьёзных попыток наступления в битве за Херсон. И первая попытка у них увенчалась успехом, российские военные отошли примерно на 20-30 км от рубежа, который занимали.
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