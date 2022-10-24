Силы ВДВ уничтожили наступающую на Херсон колонну ВСУ

Российская армия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Силы воздушно-десантных войск ликвидировали колонну украинских боевиков, наступающих на Херсон.

"С помощью БПЛА десантники обнаружили передвижение силы противника", — говорится в сообщении.

В результате артиллерийского удара были уничтожены порядка десяти танков и иных бронированных машин противника.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что Вооружённые силы Украины предприняли несколько довольно серьёзных попыток наступления в битве за Херсон. И первая попытка у них увенчалась успехом, российские военные отошли примерно на 20-30 км от рубежа, который занимали.