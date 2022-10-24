Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы". Однако это маловероятно после звонка Министра обороны Сергея Шойгу, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью с изданием "Взгляд".
"Очевидно, что США и Британия будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП)", — отметил эксперт.
Дудаков считает, что в случае исполнения провокации Вашингтон и Лондон сделают вид, как будто были не в курсе планов Киева. Он подчеркнул, что после звонка Шойгу скрыть применение "грязной бомбы" будет невозможно. Кроме того, из-за провокации пострадает репутация Киева.
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