ISW: Шойгу хочет остановить поставки оружия НАТО, говоря о "грязной бомбе" Киева

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера, 23 октября, провёл несколько телефонных переговоров с коллегами из Франции, Турции и Британии, в которых высказал опасения о применении Украиной так называемой грязной бомбы в качестве провокации в сторону России. Американский институт изучения войны (ISW) сообщает, что заявление Шойгу имеет определённые цели.

"Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, стремился замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине и, возможно, ослабить НАТО. <…> Также не предвещают подготовки России к применению нестратегического ядерного оружия на Украине", — значится в отчёте ISW от 23 октября 2022 года.