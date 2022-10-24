Коц об атаке ВСУ на Красно-Лиманском направлении: Пыталась вклиниться в оборону

Военкор Александр Коц рассказал о ситуации на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, где ВСУ предприняли наступление.

Военный аналитик озаглавил свой пост словами "Сватовский рубеж".

Коц рассказал, что на Купянском направлении ВСУ пыталось наступать силами до трёх мотопехотных рот.

"Все атаки отражены", — написал военкор в своём микроблоге.

Военный обозреватель сообщил также, что на Красно-Лиманском направлении украинская армия силами до двух механизированных рот пыталась вклиниться в оборону ВС РФ в Луганской области.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж", — написал Коц.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что под Бахмутом ВСУ противостоят сильнейшие подразделения ВС РФ.