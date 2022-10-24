Арестович о боях ВСУ и ВС РФ под Бахмутом: "Кратное превосходство противника"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о ситуации под Бахмутом, где ВСУ противостоят сильнейшие подразделения российской армии.

Украинский военный аналитик похвалил ВСУ, которые, по его словам, достигли успехов в противостоянии в Донецкой области.

"Под Бахмутом с нашей стороны воюют боги, а не люди. Тяжелейшие бои, траншейная война Первой Мировой отдыхает", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского отметил, что ВС РФ превосходят силы ВСУ на этом направлении.

"Локальное кратное превосходство противника в артиллерии и живой силе", — сообщал военный обозреватель.

Арестович заявил, что ВСУ "выстояли, отбросили противника и прошли вперёд".

Ранее Алексей Арестович заверил, что готов всю зиму пережить без света и тепла.