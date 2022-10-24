Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о ситуации под Бахмутом, где ВСУ противостоят сильнейшие подразделения российской армии.
Украинский военный аналитик похвалил ВСУ, которые, по его словам, достигли успехов в противостоянии в Донецкой области.
"Под Бахмутом с нашей стороны воюют боги, а не люди. Тяжелейшие бои, траншейная война Первой Мировой отдыхает", — написал Арестович в своём микроблоге.
Помощник Зеленского отметил, что ВС РФ превосходят силы ВСУ на этом направлении.
"Локальное кратное превосходство противника в артиллерии и живой силе", — сообщал военный обозреватель.
Арестович заявил, что ВСУ "выстояли, отбросили противника и прошли вперёд".
Ранее Алексей Арестович заверил, что готов всю зиму пережить без света и тепла.
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