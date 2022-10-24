Российские военные, бывшие в плену Вооружённых сил Украины, подвергались зверствам и издевательствам со стороны противника. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала подробнее об этом.
Она отметила, что практически все возвратившиеся солдаты в результате обмена подвергались пыткам различной тяжести.
"Тем, кто был ранен, пальцы засовывали в отверстия от пуль, от ножевых ранений, практически всех били, имитация расстрелов, пытки — все зверства, о которых мы знаем с 2014 года, к ним применялись", — сказала омбудсмен корреспондентам РИА Новости.
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