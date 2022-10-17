Народная милиция: из украинского плена вернулись 11 военнослужащих ЛНР

Ночью 16 октября из украинского плена вернулись 11 бойцов ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

По информации ведомства, солдаты были освобождены в рамках договорённостей по обмену пленными.

"В ЛНР прибыла группа из 11-ти военнослужащих Народной милиции", — сказано в официальном релизе.

Подчёркивается, что все бойцы переданы врачам. Медики оценят их физическое и морально-психологическое состояние.

Кроме того, военные, которые подвергались истязаниям со стороны ВСУ в плену, смогут пройти курс лечения или программу реабилитации на территории Луганской Народной Республики.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва и Киев обсуждают обмен пленными по формуле "всех на всех". Он назвал общение с РФ по этому вопросу "достаточно изнурительным".