Ночью 16 октября из украинского плена вернулись 11 бойцов ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции республики.
По информации ведомства, солдаты были освобождены в рамках договорённостей по обмену пленными.
"В ЛНР прибыла группа из 11-ти военнослужащих Народной милиции", — сказано в официальном релизе.
Подчёркивается, что все бойцы переданы врачам. Медики оценят их физическое и морально-психологическое состояние.
Кроме того, военные, которые подвергались истязаниям со стороны ВСУ в плену, смогут пройти курс лечения или программу реабилитации на территории Луганской Народной Республики.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва и Киев обсуждают обмен пленными по формуле "всех на всех". Он назвал общение с РФ по этому вопросу "достаточно изнурительным".
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