WSJ: украинским военным зимой станет сражаться намного сложнее

Приход зимы принесёт украинской армии дополнительные сложности, связанные с бытом и маскировкой. Об этом рассказал командир одного из подразделений ВСУ, слова которого приводит издание The Wall Street Journal.

"Мы не cможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее", — рассказал военный.

ВСУшник объяснил, что на фоне снега и отсутствия листвы на деревьях российские беспилотники смогут легче и быстрее находить украинские огневые точки и отслеживать перемещения украинских подразделений для нанесения ударов в дальнейшем.

Военный отметил, что теперь украинским бойцам будет проблематично даже развести костёр, чтобы согреться, потому что это сразу выдаст их местоположение.

"Если солдаты разожгут костер, чтобы согреться, они будут также более заметны, а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их еще быстрее", — заключил ВСУшник.