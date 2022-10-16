19FortyFive: ВС РФ благоприятствуют зимние военные действия на Украине

Погодные условия на Украине несут только неприятности Киеву, а Россия готовится к очередному "раунду наступления". Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По мнению военного эксперта, попытки ВСУ прорваться на Южном направлении ослабят потенциал украинской армии. С наступлением зимы ситуация для киевских войск станет ещё сложнее, считает Дэвис.

Американский аналитик полагает, что российская сторона в ходе спецоперации придерживается одному принципу — "гнуться, но не ломаться". Именно по этой причине ВС РФ отступали из некоторых населённых пунктов, полностью сохраняя личный состав, отметил Дэвис.

Сейчас объекты энергетической и промышленной инфраструктуры Украины продолжают попадать под удары российской армии, в это время энергетические резервы Москвы практически безграничны, заявил эксперт.

"К этой зиме Россия будет производить непрерывный поток военной техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада, которые вполне могут прийти или не прийти вовремя или в необходимом количестве", — сделал вывод Дэвис в издании 19FortyFive.