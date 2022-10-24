Карасёв заявил, что при открытии ВС РФ фронта в Белоруссии Украина проиграет

Если Украина не воспользуется пиком своего подъёма в ближайшее время, то Россия нанесёт удар с большими последствиям. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв в своём видеоблоге.

Он отметил, что РФ находится на восходящей стадии за счёт притока мобилизованных, новой техники и перевода промышленности на военные рельсы. Карасёв считает, что ВС РФ готовы к наступлению.

"Поэтому нужно учитывать, что мы сейчас с точки зрения военной готовности и боеготовности находимся на разных фазах", — сказал политолог.

Он также высказал неуверенность в том, что ВСУ удержат имеющееся боевое преимущество. На это повлияет и формирующая группировка РФ с Белоруссией, в которой могут открыть второй фронт.