Работу наших снайперов в зоне спецоперации показали в Интернете.
Видео со ссылкой на военных корреспондентов предоставил журналист Руслан Осташко.
На кадрах видна работа разведчиков батальона спецназа Народной милиции ДНР. Огонь ведётся из винтовки калибра .338. Дистанция — 1100 м.
Боевики ВСУ планомерно и методично уничтожаются силами наших снайперов, сказано в подписи к видео.
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