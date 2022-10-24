В Сети показали ночную работу русских снайперов в зоне СВО

Работу наших снайперов в зоне спецоперации показали в Интернете.

В Сети показали ночную работу русских снайперов в зоне СВО

Видео со ссылкой на военных корреспондентов предоставил журналист Руслан Осташко.

На кадрах видна работа разведчиков батальона спецназа Народной милиции ДНР. Огонь ведётся из винтовки калибра .338. Дистанция — 1100 м.

Боевики ВСУ планомерно и методично уничтожаются силами наших снайперов, сказано в подписи к видео.