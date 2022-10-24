Военные корреспонденты сообщают, что националисты пытаются прорваться на Сватовском направлении.
Главные силы украинских войск тут представляют наёмники и техника из Польши.
Обэтом в своём Telegram-канале сообщает военкор Евгений Поддубный со ссылкой на источники.
"За польской речью не слышно украинской мовы. Двигается "пшек" в сторону Боровой и Красного Лимана", — в мессенджере цитирует источник журналист.
Отмечается, что ВСУ, возможно, готовят атаку на Сватово, бросая туда неприкосновенный резерв. По словам обозревателей, украинцев никому не жалко, а вот поляков хотят по максимуму сберечь.
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