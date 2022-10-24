Польские наёмники ВСУ пытаются прорваться в Сватово

Военные корреспонденты сообщают, что националисты пытаются прорваться на Сватовском направлении.

Главные силы украинских войск тут представляют наёмники и техника из Польши.

Обэтом в своём Telegram-канале сообщает военкор Евгений Поддубный со ссылкой на источники.

"За польской речью не слышно украинской мовы. Двигается "пшек" в сторону Боровой и Красного Лимана", — в мессенджере цитирует источник журналист.

Отмечается, что ВСУ, возможно, готовят атаку на Сватово, бросая туда неприкосновенный резерв. По словам обозревателей, украинцев никому не жалко, а вот поляков хотят по максимуму сберечь.