Наступление ВСУ в районе Кременной захлебнулось.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Украинское командование дало своим националистам приказ выйти к населённому пункту Краснопоповка, но российская артиллерия вовремя и точно отработала по скоплению бандеровцев.
Продвижение ВСУ было остановлено, техника и боевики отброшены, подытожил ведущий Первого канала.
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