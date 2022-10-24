Наступление боевиков ВСУ в районе Кременной захлебнулось

Наступление ВСУ в районе Кременной захлебнулось.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Украинское командование дало своим националистам приказ выйти к населённому пункту Краснопоповка, но российская артиллерия вовремя и точно отработала по скоплению бандеровцев.

Продвижение ВСУ было остановлено, техника и боевики отброшены, подытожил ведущий Первого канала.