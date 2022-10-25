Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал заявления России о подготовке "грязной бомбы" "идиотским" и подчеркнул, что весь "цивилизованный" мир на стороне Незалежной.
Так, по мнению Арестовича, российская сторона просто хочет, чтобы мир "боялся" и пытался договориться с Москвой.
"Мы имеем дело с отборными идиотами, которые потеряли связь с реальностью, — заявил Арестович. — Не получается у них на фронте, в дипломатии и экономике, не хотят в мире разговаривать с "кремлевскими" официальные лица цивилизованных государств, приходится делать регулярные заявления для устрашения и поддержания легитимности".
Как подчеркнул советник ОП, однако миру "уже всё понятно".
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