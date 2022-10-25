Арестович оценил заявления РФ о "грязной бомбе": уже давно всем всё понятно

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал заявления России о подготовке "грязной бомбы" "идиотским" и подчеркнул, что весь "цивилизованный" мир на стороне Незалежной.

Так, по мнению Арестовича, российская сторона просто хочет, чтобы мир "боялся" и пытался договориться с Москвой.

"Мы имеем дело с отборными идиотами, которые потеряли связь с реальностью, — заявил Арестович. — Не получается у них на фронте, в дипломатии и экономике, не хотят в мире разговаривать с "кремлевскими" официальные лица цивилизованных государств, приходится делать регулярные заявления для устрашения и поддержания легитимности".

Как подчеркнул советник ОП, однако миру "уже всё понятно".