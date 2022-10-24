Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в случае подрыва украинскими боевиками Каховской дамбы работа Запорожской атомной электростанции будет под угрозой.
"Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведёт к падению уровня воды в Каховском водохранилище, и как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов", — приводят его слова РИА Новости.
Рогов пояснил, что Каховская ГЭС нижняя и последняя ступень ряда днепровских гидроэлектростанций.
Ранее он сообщил, что ВСУ отправляют аэромобильные бригады из Житомирской и Винницкой областей на Запорожское направление.
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