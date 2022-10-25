Ситуация на Херсонском направлении действительно непростая, однако повода для пессимизма нет. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.
Судя по складывающейся обстановке, время играет в пользу России, считает аналитик.
Оборона российского региона методично усиливается, а быстрые "победы" вооружённых сил Украины (ВСУ) в серой зоне уже закончились, отметил он в своём Telegram-канале.
Он напомнил слова командующего группировкой ВС РФ Сергея Суровикина, который объяснил эвакуацию населения с правого берега Днепра риском применения ВСУ запрещённых методов ведения войны.
А мариупольского сценария в Херсоне Россия допустить не может, добавил эксперт.
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