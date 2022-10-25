Ходарёнок: время на Херсонском направлении играет в пользу России

Ситуация на Херсонском направлении действительно непростая, однако повода для пессимизма нет. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Судя по складывающейся обстановке, время играет в пользу России, считает аналитик.

Оборона российского региона методично усиливается, а быстрые "победы" вооружённых сил Украины (ВСУ) в серой зоне уже закончились, отметил он в своём Telegram-канале.

Он напомнил слова командующего группировкой ВС РФ Сергея Суровикина, который объяснил эвакуацию населения с правого берега Днепра риском применения ВСУ запрещённых методов ведения войны.

А мариупольского сценария в Херсоне Россия допустить не может, добавил эксперт.