Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке армии Украины на село Тишанка Волоконовского района. По данным чиновника, солдаты ВСУ повредили пять частных домов. В результате происшествия никто не пострадал, отметил губернатор.
"Все оперативные и аварийные службы выехали на место", — сказал глава региона.
Вместе с этим Гладков сообщил об ударах по приграничным пунктам на территории Валуйского и Шебекинского городских округов. В селе Вериговка пострадали два дома, подчеркнул политик.
Ранее из-за обстрела Шебекино со стороны украинских военных 11 человек получили ранения.
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