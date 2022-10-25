Глава Белгородской области: в ходе обстрела ВСУ повреждены пять частных домов

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке армии Украины на село Тишанка Волоконовского района. По данным чиновника, солдаты ВСУ повредили пять частных домов. В результате происшествия никто не пострадал, отметил губернатор.

"Все оперативные и аварийные службы выехали на место", — сказал глава региона.

Вместе с этим Гладков сообщил об ударах по приграничным пунктам на территории Валуйского и Шебекинского городских округов. В селе Вериговка пострадали два дома, подчеркнул политик.

Ранее из-за обстрела Шебекино со стороны украинских военных 11 человек получили ранения.