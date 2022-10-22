Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики в очередной раз обстреляли населённый пункт Шебекино, в результате которого были ранены мирные граждане.
"Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.
Также глава региона рассказал, что удары украинских снарядов пришлись по гражданским объектам, в частности, в данный момент горит торговый центр.
Отмечается, что украинские неонацисты ударили по населённому пункту из артиллерии и миномётов.
Ранее был обстрелян Шебекинский городской округ.
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