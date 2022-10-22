ВСУ обстреляли Шебекино: одиннадцать человек ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики в очередной раз обстреляли населённый пункт Шебекино, в результате которого были ранены мирные граждане.

"Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

Также глава региона рассказал, что удары украинских снарядов пришлись по гражданским объектам, в частности, в данный момент горит торговый центр.

Отмечается, что украинские неонацисты ударили по населённому пункту из артиллерии и миномётов.

Ранее был обстрелян Шебекинский городской округ.