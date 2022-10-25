ВСУ пытались продвинуться от села Давыдов Брод на Криворожском направлении

ВСУ не оставляют попыток развить наступление на Херсонском направлении, неся потери в живой силе и технике. В течение прошедших пяти дней украинская армия лишилась здесь около тысячи солдат и более сотни единиц боевой техники. Оборона ВС РФ пресекает все попытки противника прорвать херсонский фронт.

На Краснолиманском направлении идут тяжёлые бои. ВСУ удалось форсировать реку Жеребец и взять под контроль населённые пункты Карамазиновка, Новосадовое и Невское в ЛНР, пишет "Военное обозрение". Наступление ВСУ под Кременной остановлено, ВС РФ перешли к контратаке.

На Криворожском направлении ВСУ атаковали в районе Пятихатки, пытаясь продвинуться со стороны Давыдова Брода в сторону Ищенки. Атаки отбиты.

Продолжается штурм Артёмовска нашими войсками. ВС РФ пытаются взять противника в полукольцо с целью последующего полного окружения.

На Донецком фронте продолжилось небольшое продвижение российских сил в сторону Невельского и Первомайского.