Rusvesna опубликовала кадры штурма позиций ВСУ бойцами 100-й бригад НМ ДНР

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине.

100-я гвардейская бригада Народной милиции ДНР производит атаку позиций ВСУ.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий штурм ВСУ. В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты и экшн-камеры.

В ходе атаки часть украинских военных была уничтожена, некоторые спаслись бегством, другая часть взята в плен.

Ранее МВД ЛНР показало видеокадры уничтожения ВС РФ наблюдательного пункта ВСУ. Армия России нанесла противнику сокрушительный удар в районе Кременной.