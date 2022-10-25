Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине.
100-я гвардейская бригада Народной милиции ДНР производит атаку позиций ВСУ.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий штурм ВСУ. В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты и экшн-камеры.
В ходе атаки часть украинских военных была уничтожена, некоторые спаслись бегством, другая часть взята в плен.
Ранее МВД ЛНР показало видеокадры уничтожения ВС РФ наблюдательного пункта ВСУ. Армия России нанесла противнику сокрушительный удар в районе Кременной.
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