МВД ЛНР показало видеокадры уничтожения ВС РФ наблюдательного пункта ВСУ

Армия Россия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной. Наши бойцы узнали место начала масштабного прорыва с помощью радиоперехвата. Так солдаты смогли подготовиться к атаке.

Снайперы МВД ЛНР уничтожили огневую точку и наблюдательный пункт стратегической важности Украины в зоне спецоперации, сообщили представители Центра общественных связей МВД ЛНР.

РИА Новости опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу боевиков.

Сообщается, что при ударе ВС РФ личный состав Вооружённых сил Украины рассеялся. Часть пехоты была уничтожена. Наши солдаты подбили десять единиц боевой техники.