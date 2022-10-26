Украинские власти могут отдать приказ по взрыву "грязной бомбы" на территории Харьковской области, а после обвинить Россию, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он подчеркнул, что в данном случае будут использованы области с "пророссийскими настроениями", где население "не жалко".
"По последним данным, Украина хочет применить её в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт", — пояснил эксперт "Украине.ру".
Кнутов уточнил, что если НАТО не окажется готов к прямому участию в боевых действиях, от альянса можно будет получить новые партии оружия.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.