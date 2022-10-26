Если Киев пойдёт на акт терроризма и применит "грязную бомбу", Россия должна дать жёсткий ответ, заявил бывший член Совфеда РФ, полковник в отставке Франц Клинцевич. По словам политика, при таком сценарии Москва "размазывать нюни по сковородке не станет".
Как подчеркнул полковник в отставке, Россия не заинтересована в ядерной эскалации, и данную риторику активно развивает западный истеблишмент.
"Ответом должно стать уничтожение всех тех объектов в Киеве, где сидят или даже могли бы сидеть лица, принимающие решения. Размазывать нюни по сковородке мы не станем. Должна быть проявлена жёсткость, поскольку против России идёт война, пусть и руками украинцев. Дьявола нужно изгонять огнём", — пояснил экс-сенатор в беседе с "ПолитРоссией".
По мнению Клинцевича, Штаты идут по сценарию ядерной риторики, так как впереди промежуточные выборы и свою политику администрации президента США Джо Байдена нужно как-то оправдать.
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