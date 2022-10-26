Полковник Клинцевич об ответе на "грязную бомбу": нюни размазывать не станем

Если Киев пойдёт на акт терроризма и применит "грязную бомбу", Россия должна дать жёсткий ответ, заявил бывший член Совфеда РФ, полковник в отставке Франц Клинцевич. По словам политика, при таком сценарии Москва "размазывать нюни по сковородке не станет".

Как подчеркнул полковник в отставке, Россия не заинтересована в ядерной эскалации, и данную риторику активно развивает западный истеблишмент.

"Ответом должно стать уничтожение всех тех объектов в Киеве, где сидят или даже могли бы сидеть лица, принимающие решения. Размазывать нюни по сковородке мы не станем. Должна быть проявлена жёсткость, поскольку против России идёт война, пусть и руками украинцев. Дьявола нужно изгонять огнём", — пояснил экс-сенатор в беседе с "ПолитРоссией".

По мнению Клинцевича, Штаты идут по сценарию ядерной риторики, так как впереди промежуточные выборы и свою политику администрации президента США Джо Байдена нужно как-то оправдать.