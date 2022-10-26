Ходаковский заявил, что для наступления ВС РФ необходимо 100 тысяч бойцов

По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, частичная мобилизация положительно скажется на ходе военной спецоперации. Он считает, что для успешного наступления российской армии необходимо около 100 тысяч подготовленных солдат.

"Ударный кулак, сконцентрированный в одном месте, способен отбросить украинцев и разбить их войска на отдельные очаги сопротивления", — заявил комбат в эфире программы "Полный контакт".

Ходаковский считает, что на данный момент на линии боевого соприкосновения ни у одной из сторон нет решающего преимущества из-за нехватки людей для продвижения. Если ВС РФ создадут ударный ресурс на определённом направлении, то украинские войска начнут отступать, чтобы не оказаться в "котле", заявил комбат.