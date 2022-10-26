Ходаковский: ВСУ не хватает 16 "Хаймарсов" на всю линию соприкосновения

Российские военные неизбежно перехватят инициативу у вооруженных сил Украины (ВСУ), это лишь вопрос времени. И американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Хаймарс" Украине не помогут, так как воюют всё равно люди. Такое мнение высказал командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

Объективно, общие тенденции таковы, что страна, которая раскачивается медленно, но обладает гораздо большим потенциалом, не может в этой ситуации проиграть, несмотря на активную помощь всеми высокоточными средствами поражения со стороны Запада, заметил военный.

Он добавил, что линия соприкосновения составляет более 1000 километров. И, по его мнению, 16 или 15 установок "Хаймарс" на такие дистанции явно не хватает.

Мы наблюдаем, что у ВСУ даже системы РЭБ работают участками, то есть нет тотального покрытия, ресурс они перебрасывают с места не место, пояснил он.