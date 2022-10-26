Ходаковский: на каком-то этапе и РФ, и Украина будут считать себя победителем

В развитии украинского конфликта будет такой этап, когда обе стороны будут считать себя победителем. Произойдёт это тогда, когда Украина уже выдохнется, но ещё не падёт окончательно, а Россия ещё не наберёт обороты для решительной победы.

Такое мнение высказал командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Он считает, что в боевых действиях наступит некоторое затишье, возможно, даже будет заключено какое-то негласное перемирие, но тут и начнётся самое интересное.

"Все отложенные вопросы начнут тянуть руку, требуя ответов, обострятся внутренние противоречия, либеральная оппозиция будет принудительно помалкивать, а патриотическая будет обвинять власть или отдельных её представителей во всех тяжких, мешая формировать ей победный "месседж". Элиты второго плана, вооружившись патриотическими лозунгами, рванут в первый эшелон", — заметил комбат.

По его мнению, это будет самый трудный период, от исхода которого будет зависеть, состоится ли эта самая "решительная победа".