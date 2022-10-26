WarGonzo: десантники и артиллеристы ВС РФ отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода

Российские журналисты рассказали о безуспешных попытках украинской армии расширить плацдарм от села Давыдов Брод в направлении Ищенки в Херсонской области.

По информации источников проекта военного корреспондента Семёна Пегова WarGonzo, в операции ВСУ принимали участие четыре батальонные тактические группы. Их атаки отразили российские десантники, артиллеристы 42-ой мотострелковой дивизии, отметили в Telegram-канале.

"Противник откатился на прежние рубежи, понеся большие потери в личном составе и бронетехнике, в том числе ВСУ лишились двух танков", — заключили журналисты.

Ранее в WarGonzo рассказали о разведке боем в районе Давыдова Брода со стороны армии Украины.