Российские журналисты рассказали о безуспешных попытках украинской армии расширить плацдарм от села Давыдов Брод в направлении Ищенки в Херсонской области.
По информации источников проекта военного корреспондента Семёна Пегова WarGonzo, в операции ВСУ принимали участие четыре батальонные тактические группы. Их атаки отразили российские десантники, артиллеристы 42-ой мотострелковой дивизии, отметили в Telegram-канале.
"Противник откатился на прежние рубежи, понеся большие потери в личном составе и бронетехнике, в том числе ВСУ лишились двух танков", — заключили журналисты.
Ранее в WarGonzo рассказали о разведке боем в районе Давыдова Брода со стороны армии Украины.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.