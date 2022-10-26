Арестович проинформировал, что для ВСУ картина в Херсоне становится неприятной

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что для украинской армии на Херсонском направлении боевая обстановка становится "неприятной".

С его слов, на данный участок фронта российская армия перебросила уже порядка 30 батальонных технических групп (БТГ), которые готовят контрнаступление.

На Сватовском же направлении обстановка меняется для ВС Украины "приятно", отметил Арестович в беседе с Марком Фейгиным*.

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